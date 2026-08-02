Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Krishna Institute of Medical Sciences wird am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,48 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,96 INR je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,48 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 31,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,96 INR je Aktie, gegenüber 6,03 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 51,22 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 39,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at