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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Krishna Institute of Medical Sciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Krishna Institute of Medical Sciences wird am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,53 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Krishna Institute of Medical Sciences ein EPS von 2,54 INR je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,97 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Krishna Institute of Medical Sciences für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,53 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,68 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,61 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 38,68 Milliarden INR, gegenüber 30,35 Milliarden INR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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