Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Krispy Kreme gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Krispy Kreme wird am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,033 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,550 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 20,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 303,4 Millionen USD gegenüber 379,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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