Ausblick: Krispy Kreme präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Krispy Kreme präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,034 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 386,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,169 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at