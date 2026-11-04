Ausblick: Krispy Kreme stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krispy Kreme lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 17,02 Prozent auf 311,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 375,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,005 USD, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,34 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net