Krn Heat Exchanger and Refrigeration Aktie

ISIN: INE0Q3J01015

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Krn Heat Exchanger and Refrigeration wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 3,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,60 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 43,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Krn Heat Exchanger and Refrigeration einen Umsatz von 1,11 Milliarden INR eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,75 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,20 Milliarden INR, gegenüber 4,30 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Krn Heat Exchanger and Refrigeration Limited Registered Shs 144A Reg S 679,60 -2,88%

