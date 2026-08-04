Kronos Worldwide Aktie
WKN: 776950 / ISIN: US50105F1057
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kronos Worldwide präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kronos Worldwide wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kronos Worldwide in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 484,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 494,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kronos Worldwide IncShs
|
07:01
|Ausblick: Kronos Worldwide präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Kronos Worldwide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Kronos Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Kronos Worldwide gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.03.26
|Ausblick: Kronos Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.02.26
|Erste Schätzungen: Kronos Worldwide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)