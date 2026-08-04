Kronos Worldwide Aktie

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WKN: 776950 / ISIN: US50105F1057

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kronos Worldwide präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kronos Worldwide wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kronos Worldwide in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 484,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 494,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1,96 Milliarden USD, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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