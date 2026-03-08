Kronos Worldwide Aktie
WKN: 776950 / ISIN: US50105F1057
|
08.03.2026 07:01:06
Ausblick: Kronos Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kronos Worldwide öffnet am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,245 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Kronos Worldwide nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 373,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 423,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,415 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
