Kronos Worldwide Aktie

Kronos Worldwide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 776950 / ISIN: US50105F1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kronos Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kronos Worldwide öffnet am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,245 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kronos Worldwide nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 373,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 423,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,415 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kronos Worldwide IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Kronos Worldwide IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kronos Worldwide IncShs 4,55 -6,73% Kronos Worldwide IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:47 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.03.26 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen