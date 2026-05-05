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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kronos Worldwide vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kronos Worldwide wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Kronos Worldwide im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,160 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 524,0 Millionen USD – ein Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kronos Worldwide 489,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,86 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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