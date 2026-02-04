Krsnaa Diagnostics Aktie

ISIN: INE08LI01020

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Krsnaa Diagnostics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Krsnaa Diagnostics lädt am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,07 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 1,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,01 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 14,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,00 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 35,92 INR je Aktie, gegenüber 24,04 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,43 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 7,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

