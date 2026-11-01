Ausblick: Krsnaa Diagnostics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Krsnaa Diagnostics öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 INR gegenüber 7,38 INR im Vorjahresquartal.

Krsnaa Diagnostics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,53 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,17 INR im Vergleich zu 31,30 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 9,64 Milliarden INR, gegenüber 7,73 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net