Krung Thai Bank PCL Aktie

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WKN: 165129 / ISIN: TH0150010Z11

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Krung Thai Bank PCL (KTB) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Krung Thai Bank PCL (KTB) äußert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen, dass Krung Thai Bank PCL (KTB) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,906 THB vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 26,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,29 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren noch 53,58 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,46 THB, gegenüber 3,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 152,43 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 207,88 Milliarden THB generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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