Ausblick: Krung Thai Bank PCL (KTB) präsentiert Quartalsergebnisse

Krung Thai Bank PCL (KTB) wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,786 THB gegenüber 0,840 THB im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Krung Thai Bank PCL (KTB) in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 36,58 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren noch 52,38 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,24 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 THB einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 148,11 Milliarden THB aus, nachdem im Vorjahr 207,88 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at