Krung Thai Bank PCL Aktie

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WKN: 165129 / ISIN: TH0150010Z11

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Krung Thai Bank PCL (KTB) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Krung Thai Bank PCL (KTB) wird am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,782 THB. Das entspräche einer Verringerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,800 THB erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Krung Thai Bank PCL (KTB) nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 36,68 Milliarden THB umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,63 Milliarden THB umgesetzt worden.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,31 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 THB vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 150,62 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 207,88 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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