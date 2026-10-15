Krungthai Card Aktie
WKN DE: A2NB5N / ISIN: TH0689010Z00
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15.10.2026 07:01:06
Ausblick: Krungthai Card stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Krungthai Card wird am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,843 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card 0,760 THB je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,57 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,89 Milliarden THB umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,32 THB, gegenüber 3,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 26,54 Milliarden THB geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,66 Milliarden THB generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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