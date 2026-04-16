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WKN DE: A2NB5N / ISIN: TH0689010Z00

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16.04.2026 07:01:06

Ausblick: Krungthai Card vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Krungthai Card wird am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,807 THB je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Krungthai Card 0,720 THB je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Krungthai Card in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,50 Milliarden THB im Vergleich zu 5,83 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,15 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,02 THB je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 26,88 Milliarden THB, gegenüber 23,66 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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