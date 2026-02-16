Ausblick: Krystal Biotech gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Krystal Biotech stellt am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD gegenüber 1,52 USD im Vorjahresquartal.

Krystal Biotech soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,78 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,00 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 387,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 290,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at