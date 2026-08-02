Ausblick: Krystal Biotech präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Krystal Biotech wird am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,73 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 121,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 96,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 511,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 389,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at