Ausblick: Krystal Biotech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Krystal Biotech öffnet am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 112,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,54 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,84 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 520,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 389,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at