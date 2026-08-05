K'S HOLDINGS Aktie
WKN: 888962 / ISIN: JP3277150003
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
KS wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 56,25 JPY aus. Im letzten Jahr hatte KS einen Gewinn von 28,48 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 203,79 Milliarden JPY gegenüber 177,79 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 152,78 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 91,31 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 809,50 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 759,71 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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