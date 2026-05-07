Ausblick: KS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KS stellt am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,13 JPY aus. Im letzten Jahr hatte KS einen Verlust von -17,580 JPY je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 183,29 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 188,73 Milliarden JPY aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 83,84 JPY, gegenüber 57,08 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 755,25 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 738,02 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at