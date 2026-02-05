K'S HOLDINGS Aktie
WKN: 888962 / ISIN: JP3277150003
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: KS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KS wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 21,42 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 187,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 183,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 85,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 57,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 750,78 Milliarden JPY, gegenüber 738,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K'S HOLDINGS CORP
|
05.02.26
|Ausblick: KS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: KS legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: KS legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: KS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu K'S HOLDINGS CORP
Aktien in diesem Artikel
|K'S HOLDINGS CORP
|8,35
|-4,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.