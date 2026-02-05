Ausblick: KS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KS wird am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,37 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 21,42 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 187,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 183,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 85,24 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 57,08 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 750,78 Milliarden JPY, gegenüber 738,02 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at