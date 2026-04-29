Ausblick: KSB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KSB lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KSB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass KSB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,97 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,85 Milliarden INR gegenüber 5,95 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,55 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,54 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,15 Milliarden INR, gegenüber 26,96 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at