Ausblick: KSB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KSB wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 4,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KSB 4,04 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 7,50 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,67 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 20,10 INR, gegenüber 15,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 31,29 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,87 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at