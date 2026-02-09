Ausblick: KT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KT wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 520,37 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2667,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll KT nach den Prognosen von 16 Analysten 6.867,79 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.575,62 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6825,38 KRW je Aktie, gegenüber 1908,00 KRW je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 28.275,21 Milliarden KRW fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 26.431,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

