KT Aktie
WKN: 922613 / ISIN: US48268K1016
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: KT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KT präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass KT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,508 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,760 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KT in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,06 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,50 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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