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WKN: 917984 / ISIN: KR7030200000

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: KT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KT wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1479,17 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2196,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6.794,70 Milliarden KRW gegenüber 6.845,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,74 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6045,29 KRW, während im vorherigen Jahr noch 7119,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28.001,15 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 28.244,16 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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