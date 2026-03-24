Kuaishou Technology Aktie

Kuaishou Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QNAP / ISIN: KYG532631028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kuaishou Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kuaishou Technology veröffentlicht am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 HKD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 38,94 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 38,27 Milliarden HKD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 3,86 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 142,10 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 137,59 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kuaishou Technology

mehr Nachrichten

Analysen zu Kuaishou Technology

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kuaishou Technology 5,76 2,69% Kuaishou Technology

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen