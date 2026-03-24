Kuaishou Technology Aktie
WKN DE: A2QNAP / ISIN: KYG532631028
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24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Kuaishou Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kuaishou Technology veröffentlicht am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 HKD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 38,94 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 38,27 Milliarden HKD erzielt wurde.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 39 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 3,86 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 39 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 142,10 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 137,59 Milliarden HKD waren.
Redaktion finanzen.at
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