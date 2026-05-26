Ausblick: Kuaishou Technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kuaishou Technology wird am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,653 CNY je Aktie gegenüber 1,00 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,44 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 34,86 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,53 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,72 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 40 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 148,72 Milliarden CNY, gegenüber 154,84 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at