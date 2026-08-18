Ausblick: Kuaishou Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuaishou Technology äußert sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,852 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kuaishou Technology noch 1,24 HKD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 13 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 35,45 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 37,81 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 37 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,42 CNY aus. Im Vorjahr waren 4,72 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 38 Analysten im Durchschnitt 147,85 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 154,84 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at