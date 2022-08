Ausblick: Kubient gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kubient präsentiert in der am 15.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,240 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Kubient soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 140,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,820 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at