Ausblick: Kubota mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kubota wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 56,89 JPY je Aktie gegenüber 44,63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,16 Prozent auf 810,38 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 742,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 201,74 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 163,44 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 3.211,78 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.018,89 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at