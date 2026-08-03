Kubota Aktie
WKN: 911656 / ISIN: US5011732071
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kubota öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kubota wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen, dass Kubota für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 1,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,05 Milliarden USD gegenüber 5,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,35 USD, gegenüber 5,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 20,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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