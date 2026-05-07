Ausblick: Kubota präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kubota wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 48,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 35,97 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent auf 768,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 712,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 188,01 JPY je Aktie, gegenüber 163,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3.183,44 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 3.018,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at