Kubota Aktie
WKN: 857751 / ISIN: JP3266400005
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kubota präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kubota stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 66,24 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 52,28 Prozent erhöht. Damals waren 43,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Kubota nach den Prognosen von 6 Analysten 784,56 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 749,35 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 253,79 JPY, gegenüber 163,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 3.307,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.018,89 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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