Ausblick: Kubota stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kubota wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,49 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 28,25 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 754,71 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 144,66 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 197,61 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.971,64 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.016,28 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at