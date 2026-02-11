Ausblick: Kubota vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kubota äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,876 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kubota 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Kubota nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 4,83 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,85 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,65 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,52 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 19,10 Milliarden USD, gegenüber 19,91 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at