Kubota Aktie
WKN: 911656 / ISIN: US5011732071
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kubota vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kubota gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,91 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,03 USD je Aktie, gegenüber 5,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 20,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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