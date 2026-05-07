Ausblick: Kubota vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kubota gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,91 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,03 USD je Aktie, gegenüber 5,46 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 20,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 20,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at