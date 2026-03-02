Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Bilanz ante portas
|
02.03.2026 07:36:06
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kühne + Nagel International wird am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,73 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,50 CHF je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,22 Milliarden CHF gegenüber 6,76 Milliarden CHF im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,82 CHF im Vergleich zu 9,97 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 24,70 Milliarden CHF, gegenüber vorherig erwirtschafteten 24,80 Milliarden CHF.
