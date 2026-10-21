Kühne + Nagel International Aktie

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WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

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Bilanzausblick 21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kühne + Nagel International veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Kühne + Nagel International öffnet am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,38 CHF aus. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,04 Milliarden CHF. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,80 Milliarden CHF aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,97 CHF, gegenüber 7,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 25,54 Milliarden CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,48 Milliarden CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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