03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kulicke Soffa Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kulicke Soffa Industries wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,331 USD. Das entspräche einer Verringerung von 78,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,51 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Kulicke Soffa Industries 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 190,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kulicke Soffa Industries 166,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 777,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 654,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

ATX im Plus -- DAX startet freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
