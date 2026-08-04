Ausblick: Kulicke Soffa Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kulicke Soffa Industries lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kulicke Soffa Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kulicke Soffa Industries noch -0,060 USD je Aktie verloren.

Im abgelaufenen Quartal soll Kulicke Soffa Industries nach den Prognosen von 4 Analysten 308,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 107,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 148,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,41 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,000 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 654,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at