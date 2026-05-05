Kulicke & Soffa Industries Aktie

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WKN: 854118 / ISIN: US5012421013

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kulicke Soffa Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kulicke Soffa Industries präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 228,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 41,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 930,4 Millionen USD im Vergleich zu 654,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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