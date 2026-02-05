KUMHO TIRE Aktie

KUMHO TIRE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DQZ0 / ISIN: KR7073240004

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: KUMHO TIRE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KUMHO TIRE wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass KUMHO TIRE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1078,00 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 264,00 KRW je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.203,70 Milliarden KRW gegenüber 1.240,74 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 859,50 KRW, gegenüber 1131,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4.744,75 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4.532,18 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KUMHO TIRE CO INC

Analysen zu KUMHO TIRE CO INC

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

KUMHO TIRE CO INC 6 220,00 1,97% KUMHO TIRE CO INC

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

