KUMHO TIRE Aktie
WKN: A0DQZ0 / ISIN: KR7073240004
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: KUMHO TIRE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KUMHO TIRE wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass KUMHO TIRE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1078,00 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 264,00 KRW je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.203,70 Milliarden KRW gegenüber 1.240,74 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 859,50 KRW, gegenüber 1131,00 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4.744,75 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4.532,18 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.
05.02.26
Ausblick: KUMHO TIRE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
|KUMHO TIRE CO INC
|6 220,00
|1,97%
