Ausblick: Kura Oncology präsentiert Quartalsergebnisse

Kura Oncology wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,639 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 53,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,869 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,020 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 85,4 Millionen USD, gegenüber 53,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at