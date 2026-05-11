Ausblick: Kura Oncology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kura Oncology wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Verlust von -0,835 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 84,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kura Oncology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -3,605 USD je Aktie, gegenüber -3,180 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 111,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 67,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at