Ausblick: Kura Sushi USA A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kura Sushi USA A stellt am 07.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,147 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent auf 73,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,146 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 329,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 282,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at