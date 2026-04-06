Kura Sushi US a Aktie
WKN DE: A2PPS0 / ISIN: US5012701026
|
06.04.2026 07:01:06
Ausblick: Kura Sushi USA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kura Sushi USA A gibt am 07.04.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kura Sushi USA A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 77,6 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,207 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,160 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 331,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 282,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
|
06.04.26
|Ausblick: Kura Sushi USA A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.01.26
|Ausblick: Kura Sushi USA A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Kura Sushi USA A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Kura Sushi USA Inc Registered Shs -A-
|72,60
|6,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.