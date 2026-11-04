Kura Sushi US a Aktie
WKN DE: A2PPS0 / ISIN: US5012701026
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Kura Sushi USA A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kura Sushi USA A stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 90,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,161 USD, gegenüber -0,160 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 330,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 282,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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