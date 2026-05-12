Ausblick: Kuraray gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kuraray gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 17,59 JPY. Dies würde einer Verringerung von 52,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kuraray 37,07 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Kuraray 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 203,63 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kuraray 194,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 111,91 JPY, während im vorherigen Jahr noch 23,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,76 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 808,45 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at